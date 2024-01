Annuncia il suicidio | il marito chiama i carabinieri che la salvano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa lasciato una lettera in casando che avrebbe voluto togliersi la vita. Poi si è allontanata a bordo della sua auto. Ma la vicenda ha avuto un lieto fine grazie al fatto che ilha allertato subito iche hanno avviato le ricerche in una vasta area compresa tra le province di Benevento e Caserta. La vicenda ha avuto inizio poco dopo le 12 di oggi in un comune del Sannio, dove alla locale caserma deiè giunta la telefonata di un uomo che ha detto di aver trovato il messaggio della moglie. La donna poi si era allontanata da casa con la loro auto. L’immediata comunicazione tra i reparti dell’Arma delle due province ha permesso di attivare le ricerche da parte delle pattuglie. Ed è stato così che lungo la strada che conduce all’Acquedotto Carolino, proprio ...