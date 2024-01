Anna inaugura la nuova era discografica con il brano I Got It

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ritorna con il primodell’anno I Got It, chelaEradell’artista Il, scritto dalla stessae prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats sarà disponibile sulle piattaforme digitali venerdì 19 gennaio 2024. Unrap diretto e incisivo all’insegna del self-empowerement, il cui videoclip è stato girato da una troupe americana e vedemuoversi per le strade di New York, uscire da un’auto sportiva laccata di rosa e sfoggiare outfit sgargianti. L’artista si trovava nella Grande Mela per un’occasione speciale:sarà infatti rappresentata negli Stati Uniti dalla Republic Records (parte di Universal Music Group), “casa” di alcune fra le più luminose star della ...

ritorna con nuova musica. I GOT IT è il singolo chela nuova storia discografica dell'artista. Il brano, scritto dalla stessae prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats (in ...