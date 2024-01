Anica attirata in casa e uccisa dopo un rapporto sessuale non voluto | chi è Franco Battaggia

Treviso, Franco Battaggia, 77 anni, è accusato di omicidio e soppressione di cadavere. La 30enne romena fu trovata senza vita lo scorso maggio in un’ansa del fiume Piave . .Attirata in casa e poi picchiata a morte, probabilmente come reazione ad un rapporto sessuale non voluto. È la dinamica ritenuta più plausibile per la morte di Anica Panfile, donna romena di 30 anni r ...