Andria | carabinieri | sventati i femminicidi di mamma e figlia Arrestato il padre 53enne Accusa | utente di un centro di recupero ha ricevuto un messaggio riguardante l' intento di assassinate le due donne

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nei giorni scorsi, il responsabile di undiper alcolisti segnalava alla Centrale Operativa di averdiversi messaggi WhatsApp da undel, il quale gli confidava di trovarsi sotto la casa ove vivono la moglie separata e lamaggiorenne, armato e fermamente intenzionato ad ucciderle entrambe. Su indicazione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Trani, si procedeva al rintraccio dell’uomo ed alla messa in sicurezza della moglie e della, che fino a quel momento non avevano mai sporto querela. Venivano quindi immediatamente allertate tutte le pattuglie della Compagnia al fine di rintracciare l’uomo, che veniva bloccato da personale della Sezione ...

Un uomo di 53 anni residente ad è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di un'arma bianca, maltrattamenti in flagranza e la confessione L'intervento immediato dei, grazie alla segnalazione del responsabile che aveva ricevuto il messaggio, ha permesso l'arresto in flagranza del 53enne, trovato a bordo della sua auto a due passi dalla casa in cui