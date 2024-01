Andrea Andrillo | vincitore del Premio Parodi 2023 – miglior testo e critica | lancia “Canto per te che vai”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) foto di Rita MeloniMILANO – E’ in radio “per te che vai”, il nuovo singolo inedito ditratto dall’album “Bella Cantendi” (Radici Music Records), già disponibile in digitale e cd. Fuori anche il video. “per te che vai” è ilostinato di un amore che non intende finire al finire del tempo. Chiude l’album senza chiuderlo, aggirando, anzi, l’ostacolo, il confine che pure ha dovuto accettare: “Ecco il limite, la canzone che non puoi cantare…”. Ritroveremo l’eco di questo ultimoin quella preghiera che nasce nel buio proprio quando tutto sembrava finire. Per accorgersi di questo, basterà far ricominciare il disco, in loop. Perché la morte scompaia, perché “morti non siat”, nella luce delle lanterne, “per te,...