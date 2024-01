Ancora grave il 23enne accoltellato fuori dal Costez | l’aggressore resta in carcere | “Ero ubriaco”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Bergamo. Arresto convalidato per tentato omicidio con la misura della detenzione inperchè c’è sia il pericolo di fuga che di reiterazione del reato. È il verdetto del giudice per le indagini preliminari Federica Gaudino al termine dell’interrogatorio di convalida di D. M.,di Erbusco (Brescia) rinchiuso neldi via Gleno a Bergamo da sabato notte quando all’uscita dalla discotecadi Grumello del Monte avrebbeSimone C., suo coetaneo di Gorlago, in ospedale in gravissime condizioni. Mercoledì mattina il giovane bresciano, assistito dall’avvocato Gianbattista Scalvi, si è mostrato visibilmente provato di fronte al Gip e al pubblico ministero Fabio Magnolo: “Ricordo poco di ciò che è successo perchè ero– le parole del ...

