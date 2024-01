Ancona | assolto dopo 6 anni prof accusato di molestie da 3 alunne | Vittima di una vendetta in classe

Leopoldo Wick era stato condannato in primo grado alla pena massima con l'accusa di aver ucciso 7 anziani in una Rsa di Ascoli Piceno. I giudici ... (ilgiornale)

Ma la sentenza in primo grado hail docente dalle accuse di violenza sessuale e quella in Corte d'appello adlo ha scagionato anche dai maltrattamenti. Lo smartphone sequestrato e la ...Giovanni Di Presa, insegnante a Castelfidardo in provincia di, è statodall'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti. Era andato a processo per aver molestato quattro alunne e averne picchiata un'altra. Di Presa era professore di sostegno a ...L'insegnante Giovanni Di Presa è stato finalmente assolto dalle gravi accuse di molestie sessuali e maltrattamenti dopo un lungo processo durato sei anni ...La Corte d'appello ha parlato di un vero e proprio "complotto" architettato dalle tredicenni dopo che il docente aveva sequestrato un cellulare a una di loro ...