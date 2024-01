Amici | flirt in corso tra Kumo e Giulia Stabile? Gli ultimi indizi sui social

Maria Zaffino, ex ballerina di Amici , ha parla to del suo addio al talent e del presunto flirt con Gianni Sperti L'articolo Ricordate Maria Zaffino? ... (novella2000)

Parlando con i suoi, la gieffina ha rivelato di non voler frequentare l'ex tentatrice di ... l'ex tentatrice dovrebbe concentrarsi sulle amicizie piuttosto che su un eventualenella Casa: ...... i fan, infatti, hanno notato dei dettagli social che farebbero pensare che tra Giulia Stabile e Kumo , uno degli allievi di23 più amati e seguiti, ci sia un23,in corso ...Nelle ultime ore una vicenda inaspettata che ha coinvolto un concorrente di Amici 23 ha fatto scalpore tra il pubblico ... Le sue sono parole che fanno forse presagire un flirt in corso tra Kumo e ...Miu e Matthew non se ne sono andati senza salutare. Il momento in cui hanno lasciato la casa degli attori non è stato mostrato nella produzione di Amici 23, ma quello che si è scoperto l’ultimo giorno ...