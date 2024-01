Amici 23 | Mew prima di abbandonare la scuola lascia un bigliettino ai suoi compagni | ecco cosa c’è scritto

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Lo scorso 9 gennaio, la produzione di23 – nel corso del consueto daytime dedicato al talent show – ha comunicato l’abbandono dei cantanti Mew e Matthew. L’inaspettata decisione degli allievi – stando alla versione ufficiale – sarebbe da ricercarsi in “motivi personali”. Eppure, alcuni utenti del web hanno sostenuto una diversa ipotesi. Secondo alcuni, Matthew avrebbe deciso dire il programma a seguito del malcontento scaturito daiscarsi risultati, e la fidanzata lo avrebbe seguito. Al momento, però, non conosciamo l’esatta ragione che ha spinto i due ex allievi diadl’ambita. Intanto, come mostrato nelle strisce pomeridiane, i due cantanti sono stati sostituiti da due nuove allieve: Kia e Nahaze, entrate – rispettivamente – nella squadra ...