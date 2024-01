Amici 23 | Marisol racconta il difficile periodo vissuto prima di entrare nella scuola | Non mi riconoscevo più VIDEO

Nel daytime di Amici andato in onda nel pomeriggio abbiamo assistito a una discussione tra Marisol Castellanos e Alessandra Celentano , in quanto ... (isaechia)

Amici 23 è tornato in onda per la gioia dei telespettatori affezioni in questo mercoledì 17 gennaio 2024, come sempre su Canale 5. E’ stato un ... (tutto.tv)

Il talent show Amici non è solo una scuola per ragazzi e ragazze che hanno una passione, un talento da far sbocciare, ma anche una scuola di vita, in ... (leggo)

23,confessa i problemi legati all'immagine del suo corpo: "Pensavo sempre che ci fosse qualcosa fuori posto" A leggere il suo tema è stata la padrona di casa, mentre tutti gli allievi ...Ecco gli allievi di ballo di2023 Dustin Taylor, Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari,Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti. L'addio di Mew e ...Il talent show Amici non è solo una scuola per ragazzi e ragazze che hanno una passione, un talento da far sbocciare, ma anche una scuola di vita, in cui gli allievi affrontano ...Parlando del suo passato, Marisol ha rivelato di aver vissuto un periodo terribile due anni fa in cui si è chiusa in casa e ha perso peso ...