Ambiente | “10 Tesi per la sostenibilità” | oltre 1 300 domande da tutta Italia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Grande partecipazione al bando “10per la“. Sono ad oggi1.300 learrivate da. Fino al 31 gennaio è online il bando di concorso dell’iniziativa promossa da Fondazione Symbola, Unioncamere e Luiss con il sostegno di Deloitte Climate&Sustainability, il patrocinio della Conferenza dei Rettori (Crui) e la collaborazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (Rus) e del Consorzio Interuniversitario nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (Instm) volta a premiare 10provenienti da tutte le discipline, sia umanistiche che scientifiche, che abbiano forti e originali riferimenti al principio della. Ad annunciarlo è ...

...dal coordinatore all'Lorenzo Ciravegna (Moderati). Petardi e fuochi d'artificio Il fenomeno si è presentato in modo particolarmente preoccupante da qualche tempo e, al di là dipiù o ...... per la maggioranza replica il presidente della commissioneIvo Petrelli dicendo che gli ...spazi per favorire l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini e si punterà a interventia ...Iniziativa promossa, tra gli altri, da Fondazione Symbola, Unioncamere e Luiss con il sostegno di Deloitte Climate&Sustainability ...Alle migliori 10 tesi sarà assegnato un premio di 2mila euro e a loro ... del potenziale impatto sociale e/o ambientale della ricerca, del riferimento ad uno o più Sustainable development goals-Sdg ...