Amato e Stasio raccontano come diffondere la cultura costituzionale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) È il più alto organo di garanzia della Repubblica, arbitro dei conflitti tra poteri dello Stato e garante dei diritti fondamentali, “scudo” a difesa del pluralismo e della democrazia. Unico giudice delle leggi, deputato a cancellare in modo definitivo e inappellabile le leggi ma non per questo non attento alla “persona”, la Corterappresenta la “voce” della Costituzione, nella continua evoluzione della società civile e di un diritto vivente che nasce nelle aule dei tribunali. Nella storia, tante le riforme alle quali la Corte ha aperto la strada. Ha colmato vuoti normativi e espresso moniti al legislatore, talvolta caduti nel vuoto o tradotti in legge dopo molti anni. All’esame della Consulta, questioni giuridiche tutt’altro che “astratte” incidono nella vita di ciascuno (quali adulterio, aborto, fecondazione assistita, ...