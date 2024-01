Amadeus sogna Taylor Swift e ci crede | lo scherzo de Le Iene

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Loal direttore Artistico e non solo Ha fatto il giro della rete lodelleche ha colpito Francesco Facchinetti e, direttore artistico di Sanremo. Le Iena hanno infatti fatto cadere in tranello il conduttore. In primis hanno “legato” Facchinetti e poi mandato vocali con l’Intelligenza artificiale ad alcuni contatti. Tra questi Fedez, Frank Matano, Salvini,e Alessia Marcuzzi. Se Fedez e Matano non ci cascano non è lo stesso per. Nell’audio gli vdetto che ci sarebbe una chance di avereall’Ariston. Il conduttore così si dice disposto a fare carte false per il personaggio del momento. «Ama se hai bisogno di un manager io ci sono! E se vuoi ti porto...

Ci vuole spregiudicatezza" E tra chidi vedere Marco Liorni alla guida del Festival di Sanremo dopo l'impero di, c'è chi frena come Alessandro Cecchi Paone, che ha risposto così allo ...Il Dottore presenta un assegno da 19.000 euro e questa volta Barbara, chedi realizzare una fattoria didattica con pet therapy, accetta. Nel corso della puntata di Affari Tuoi ,, ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1381 partners, to show you relevant ads based on your i ...Il palco dell'Ariston si prepara a illuminarsi di note e passioni con la 74ª edizione del Festival di Sanremo, guidato dal carismatico Amadeus. Le canzoni selezionate promettono un viaggio musicale av ...