Alviero Martini | lavoratori cinesi sfruttati | commissariata l' azienda di moda

C’era chi riceveva 50 centesimi per una fibbia e chi 1,25 euro per la scarpa superiore di una scarpa. Dormivano nei capannoni delle ditte ... (ilfattoquotidiano)

Commissariata oggi, 17 gennaio, l'azienda Alviero Martini perché ritenuta "incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo". Il brand di alta moda si affidava a laboratori cinesi ma non ha "mai effettuato ispezioni o ... Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la Alviero Martini spa, azienda dell'alta moda che non sarebbe stata in grado di 'prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo' lungo la propria filiera di appalti. L'inchiesta del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano. Da 20 a 350 euro è questa la 'linea' che viene ricostruita dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano e che riguarda il brand di alta moda Alviero Martini. "Sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo". Anche la nota azienda dell'alta moda Alviero Martini è finita sotto un'inchiesta sul contrasto al caporalato.