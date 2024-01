Alviero Martini | i verbali degli operai sfruttati | “Pagato 50 centesimi a fibbia” Nei dormitori “muffa” e “impianti elettrici di fortuna”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) C’era chi riceveva 50per unae chi 1,25 euro per la scarpa superiore di una scarpa. Dormivano nei capannoni delle ditte sub-appaltatrici, adibiti ao, dove le condizioni igienico-sanitarie sono state ritenute dai carabinieri sotto il “minimo etico”. C’erano infatti “muffe” e “di”. Funzionava così la catena produttiva di, totalmente esternalizzata – secondo il Tribunale di Milano – senza alcun controllo da parte dal brand di lusso, ora commissariato dai giudici. Alla base del provvedimento ci sono le ispezioni dei carabinieri nelle fabbriche cinesi nelle province di Milano, Monza-Brianza e Pavia, dove sono stati trovati una quarantina di lavoratori in nero su circa 200 ...

