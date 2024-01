Alviero Martini commissariata | per il Tribunale di Milano sfruttava lavoratori cinesi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I prodotti dell’azienda realizzati in opificitra, Pavia e la Brianza da immigrati irregolari che vivevano nei laboratori. Ildiha disposto l’amministrazione giudiziaria: non avrebbe controllato per massimizzare i profitti

Il tribunale di Milano ha disposto l' amministrazione giudiziaria per la Alviero Martini spa . Secondo i giudici l'azienda di alta moda non sarebbe stata in grado di "prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo " lungo la propria filiera di appalti.