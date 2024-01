Alviero Martini commissariata | l’azienda di moda “sfruttava i lavoratori cinesi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)di altaè stataper casi di sfruttamento del lavoro. L’amministrazione giudiziaria della società specializzata in borse e accessori è stata disposta dal Tribunale di Milano, al termine di un’inchiesta condotta da carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e pm Paolo Storari. Secondo i giudici della Sezione autonoma misure di prevenzione,non sarebbe stata in grado di “prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo” lungo la propria filiera di appalti. Come ultimo anello della catena di produzione, sarebbero stati utilizzati opificicon dormitori abusivi e manovalanza in nero. Sfruttamento del lavoro in “opificie dormitori abusivi” I controlli sono stati effettuati in ...