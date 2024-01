Alviero Martini commissariata | “Borse di lusso prodotte da opifici cinesi con operai in nero e dormitori abusivi”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)pagati ine in condizioni igieniche sotto il “minimo etico”. Pagate 20 euro, finivano a costare in negozio fino a 350 euro. Funzionava così la produzione die accessori marchiati, casa di alta moda, ora finita in amministrazione giudiziaria su decisione del Tribunale di Milano, che ha accolto la richiesta di commissariamento avanzata dal pubblico ministero Paolo Storari. Colpa di una catena di appalti e subappalti, ritenuti irregolari, che portavano al confezionamento dei prodotti ingestiti danelle province di Milano, Monza-Brianza e Pavia. Il tutto senza che, ad avviso dei magistrati, abbia mai mosso un dito per ...

Dieci denunciati per caporalato, 37 persone perché non in regola in Italia e multe per 300mila euro. Commissariata oggi, 17 gennaio, l'azienda Alviero Martini perché ritenuta "incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo". Il brand di alta moda si affidava a laboratori cinesi. La Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria, in un'inchiesta dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del pm Paolo Storari, per l'azienda dell'alta moda Alviero Martini spa, specializzata in borse ed accessori.