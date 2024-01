Alviero Martini | azienda commissariata e sotto inchiesta per caporalato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’di abbigliamentoS.p.a. è stata postaa seguito della scoperta di 8 opifici irregolari in cui sono stati identificati 37 lavoratori occupati in nero e irregolari sul territorio nazionale, come riporta Tgcom24. L’, inoltre, è stataposta ad amministrazione giudiziaria, con la nomina da parte del Tribunale di Milano di L'articolo proviene da Il Difforme.

