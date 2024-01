Altre guerre finché esisterà l' Ucraina Le nuove minacce di Medvedev

17 gen 09:10 Medvedev: "L'Ucraina è russa, con Kiev verranno" I territori ucraini fanno parte della Russia e l'esistenza stessa dell'Ucraina come Stato indipendente provocherà nuovi ...... continuano a soffrire, non soltanto per gli effetti dei conflitti prolungati e delle... "il più significativo è la pace, che continua ad affliggere intere regioni del mondo, mentresono ...Da padre sono sconvolto» Medvedev: “L’Ucraina è russa, con Kiev verranno altre guerre”. Nato: “Il conflitto determinerà il destino del mondo” L'oroscopo del 17 gennaio 2024 di Branko Il monologo delle ...Sono state ufficializzate le date per la ventiduesima edizione dell’Ischia Film Festival, che si terrà dal 29 Giugno al 6 Luglio 2024. L’evento, che segnerà l’inizio dell’estate dedicata al grande cin ...