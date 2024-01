Almeno 10 bestemmie | squalificato l’allenatore Capuano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un turno di squalifica per l'allenatore del Taranto, Eziolino, per aver pronunciato "dieci espressioni blasfeme": ecco la decisione del Giudice sportivo e l'ammissione di colpa del mister

