Almanacco del 17-01-2024 ore 07 | 30

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)del giorno è mercoledì 17 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonio Abate 98 njo probabilmente di origine etrusche di etimologia incerta diverse Sono le ipotesi sul suo significato colui che fronteggi suo avversario anche inestimabile Sant’Antonio è il protettore degli animali proverbio si dice Sant’Antonio dalla barba bianca se non ha imbiancato in Bianca sono nati oggi Benjamin Franklin Cassius Clay Muhammad Ali Michelle Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi nel salutare Giovanni andiamo ad augurare buon compleanno a Stefania Claudio Valentina Daniele Lucio e Maria Laura andiamo anche a salutare Edoardo Katia Jonathan buona giornata anche a Federica e a Vanessa e allora pronti per il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel di 7 gennaio 1929 su un quotidiano statunitense a fare la prima ...

Eventi storici 38 a. C. " Ottaviano sposa Livia Drusilla, tre giorni dopo che Livia ha dato alla luce il secondo figlio ...E' il 17° giorno dell'anno, 3ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 348 giorni. Santigiorno : Sant'Antonio (Abate) Etimologia: Antonio , deriva dal nome della gens latina ...