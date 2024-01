Alluvione | Meloni-von der Leyen lungo colloquio e grande sintonia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Forlì, 17 gen. (askanews) – A quasi otto mesi dalla loro prima visita insieme nelle zone alluvionate (era il 25 maggio 2023), la presidente del Consiglio Giorgiae la presidente della Commissione europea Ursula von dersono tornate in Emilia-Romagna per ufficializzare gli 1,2 miliardi di euro di fondi del Pnrr rivisitato che verranno utilizzati, come ha spiegato la premier, per “azioni di risanamento ambientale, ripristino del patrimonio residenziale pubblico, di mitigazione del rischio idrogeologico”. Insomma, ha sottolineato, con quelle risorse europee “facciamo sia ricostruzione che prevenzione”. “L’ultima volta che von dervenne qui portò il suo impegno e il fatto che sia qui di nuovo è secondo me simbolo diserietà e concretezza”, per cui credo “che tutti gli ...

