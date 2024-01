Alluvione Emilia Romagna | Meloni | “Da Ue arrivate risposte”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, visitando le zone dell’colpite dall’“si era presa delle responsabilità e degli impegni, dare delleanche dal punto di vista europeo. Quellesonocon la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha affermato la premier Giorgia, in occasione della firma a Bologna dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo italiano e la Regione. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

