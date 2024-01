Allievi carabinieri a lezione di sicurezza stradale con Anas

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gennaio 2024 – Adi. Una delegazioneha incontrato a Roma gli studenti della Scuola Legioneper far luce sulle drammatiche conseguenze che possono derivare da una guida distratta e non responsabile. Si tratta del secondo appuntamento che conferma la collaborazione fra, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, e l’Arma., impegnata ogni giorno a garantire ladei cittadini lungo strade e autostrade, svolge da sempre la propria attività in piena sinergia con l’Arma deie con le altre Forze dell’ordine presenti sul territorio. L’incontro rientra nel ciclo di iniziative promosse nell’ambito della campagna ...

(Adnkronos) – solenne giuramento per 626 allievi Marescialli che hanno frequentato l'11° Corso A.M. intitolato al Maresciallo Francesco Pepicelli ... (forzearmatenews)

solenne giuramento per 626 allievi Marescialli che hanno frequentato l’11° Corso A.M. intitolato al Maresciallo Francesco Pepicelli Medaglia d’Oro ... (fattidipaese)

Roma, 17 gennaio 2024 A lezione di sicurezza stradale. Una delegazione Anas ha incontrato a Roma gli studenti della Scuola Legioneper far luce sulle drammatiche conseguenze che possono derivare da una guida distratta e non responsabile. Si tratta del secondo appuntamento che conferma la collaborazione fra ...A Roma si è tenuto un incontro formativo di grande rilievo, organizzato da Anas, parte del Gruppo Fs Italiane, indirizzato agli studenti della Scuola Legione. Questo evento ...A lezione di sicurezza stradale. Una delegazione Anas ha incontrato a Roma gli studenti della scuola Legione allievi carabinieri per far luce sulle drammatiche conseguenze che possono derivare da una ...Obiettivo sicurezza stradale. A Roma si è tenuto un incontro formativo di grande rilievo, organizzato da Anas, parte del Gruppo Fs Italiane, indirizzato agli studenti della Scuola Legione Allievi Cara ...