Allegri | «Partita complicata | ma contento della vittoria»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’allenatoreJuventus Massimilianoha rilasciato delle dichiarazioni dopo il match vinto contro il Sassuolo L’allenatore bianconero Massimilianoha parlato così a Dazn dopo Juve Sassuolo: vinta 3-0 senza problemi. SI STA DIVERTENDO – «Non è questione di divertimento, è questione di vincere. Conta solo quello, il resto non conta niente. Non era semplice, ci avevano fatto 4 gol all’andata e anche stasera, quando sembrava indirizzata bene, ha trovato soluzioni con giocatori bravi come Berardi e Laurienté. Szczesny ha fatto due belle parate. Siamo contenti ma pensiamo a domenica a Lecce. Abbiamo 49 punti, serve continuare a lavorare, migliorare e stare in silenzio». COSA HA PENSATO SUBITO – «Bella, abbiamo avuto occasioni ma bisogna essere più lucidi vicino all’area. Non era semplice. ...