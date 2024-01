Allegri e il duello Juve-Inter | “Noi le guardie | loro i ladri”

Serata da leader per il serbo, che ha firmato l'assist per Rabiot e ha dominato il duello a distanza con Lukaku. Dusan era stato protagonista in ... (247.libero)

"Se c'è uno davanti, c'è uno dietro che insegue" "I ladri scappano e le guardie li rincorrono". Con una battuta, Massimilianoriassume iltra l'Inter capolista e la sua Juventus, che insegue i nerazzurri con 2 punti di ritardo. "Se c'è uno davanti, c'è uno dietro che insegue. E' come il gioco guardie e ladri", ...Deltra le due società e della bravura di Massimilianoha parlato a Sky Sport anche l'ad della "Beneamata" Giuseppe Marotta . Inter, Vernazza: 'Nerazzurri più forti della Juve ma hanno ..."I ladri scappano e le guardie li rincorrono". Con una battuta, Massimiliano Allegri riassume il duello tra l'Inter capolista e la sua Juventus, che insegue i nerazzurri con 2 punti di ritardo. "Se c' ...Marco Tardelli, campione del mondo 1982, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla prossima partita tra Juventus e Inter, prevista per il 4 febbraio. Tardelli, che ha giocato per la Juventus ...