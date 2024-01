Allegri continua a recitare | «Scavalcare Inter? Nessun significato!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ha parlato dopo Juventus-Sassuolo, partita vinta dai bianconeri che rimangono a -2 dall’capolista e domenica hanno la possibilità dii nerazzurri, impegnati in Supercoppa italiana. Nonostante gli ottimi risultati, il tecnico toscano a Radio Rai non attribuisce alcun significato all’attuale situazione in classifica COMMEDIA – Massimilianocon la sua commedia. Nonostante battendo il Lecce domenica abbia la possibilità dimomentaneamente l’, impegnata in Supercoppa italiana, il tecnico della Juventus non molla di un centimetro: «l’? Non significa niente perché rimane la favorita per lo scudetto, noi dobbiamo pensare al Lecce. Bisogna fare un passettino alla volta ...