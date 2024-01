Alieni | nazisti e negazionismo climatico | i tanti volti delle teorie del complotto sulle “civiltà antiche”

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Di Leonardo Bianchi All’alba dei tempi il mondo era dominato da una singola, che non aveva nulla da invidiare alla nostra sotto l’aspetto culturale, sociale e tecnologico. Anzi: era persino più evoluta di noi. All’improvviso, però, quella gloriosa società venne spazzata via da un immenso cataclisma naturale. Fortunatamente qualcuno riuscì a sopravvivere al disastro, tramandando il proprio sapere e lasciando maestose opere architettoniche in giro per il mondo. Tracce di questasuperiore – probabilmente proveniente da mondi extraterrestri – si possono trovare nelle piramidi in Egitto o in Bosnia; nei Teocalli (le piramidi mesoamericane) in Messico; nelle linee di Nazca in Perù; nel sito di Stonehenge nel Regno Unito; nel tempo di Göbekli Tepe in Turchia; nelle rovine di Grande Zimbabwe in Zimbabwe; e così via. O almeno, questo ...