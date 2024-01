Algeria | diplomatici all’inaugurazione del nuovo stabilimento di Stellantis

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini ha inaugurato loFiat ad Orano insieme al Ministro dell’industria algerina, Ali Auon e l’Amministratore delegato di, Carlos Tavares. Era presente anche l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giuseppe Pugliese . Nel corso del suo intervento, il viceministro Valentini si è detto orgoglioso di sostenere questa iniziativa che rappresenta un esempio concreto del partenariato bilaterale fra Italia e, basato su un modello egualitario e di parità e non di sfruttamento”. “Questa impostazione è alla base del “Piano Mattei” che caratterizza le relazioni fra l’Italia e il continente africano”, ha detto ancora Valentini. Il viceministro ha poi definito l’“un ponte per l’Africa”, affermando che “il rafforzamento degli ...

