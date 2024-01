Alfieri svuota l’armadietto e saluta | il centrocampista passa al Renate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tempo direre squadra e staff tecnico, poi Vincenzoha lasciato Benevento e il Benevento per raggiungere. La seconda parte di stagione la disputerà in provincia di Monza con la compagine di Alberto Colombo, decima in classifica nel girone A di serie C. Niente ritorno alla Recanatese per il giovane, impiegato con il contagocce nel girone di andata: due presenze in campionato, entrambe partendo dalla panchina contro Sorrento e Catania, e una in Coppa Italia, disputando 68 minuti contro il Giugliano prima di lasciare posto a Ciano. Il ritorno nel Sannio, insomma, non è andato come desiderato, meglio cercare fortuna altrove per trovare spazio e maturare esperienza. Ripartirà dal ...