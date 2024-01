Alfa Romeo celebra gli anniversari di Alfetta GT e Giulietta con due loghi evocativi

Alfa Romeo Milano Q4 sarà una nuova versione , a trazione integrale, del modello che sta per arrivare. La presentazione è fissata per aprile nel ... (247.libero)

TORINO "inaugura il 2024 celebrando due anniversari molto importanti. Ricorrono infatti quest'anno i 70 anni della Giulietta Sprint, presentata nel 1954, e dell'Alfetta GT del 1974, due modelli ...La nuova versione dellaTonale Tributo Italiano aggiunge una bella serie di dotazioni non solo estetiche ma anche di sicurezza e confort ad aumentare il piacere di guida. Sterzo molto affilato e sospensioni ...Il 2024 è un anno di grandi anniversari per l'Alfa Romeo, che vede due icone del passato raggiungere un'età considerevole. Saranno, infatti, settant'anni per la Giulietta Sprint e cinquanta per ...Una serie speciale che sottolinea il Made in Italy declinata su Tonale, Giulia e Stelvio che rappresenta il top di gamma per tutta la gamma Alfa Romeo ...