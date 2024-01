Alfa in gara a Saremo 2024 e con un disco in arrivo | quando esce

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sarà unesplosivo per, che dopo tanto tempo è riuscito a coronare uno dei suoi sogni più grandi: partecipare al Festival di Sanremo. Ininsieme agli altri 29 cantanti, il rapper genovese è pronto per far ascoltare Vai!, il brano scritto da lui stesso che spera potrà portarlo più in alto possibile all’interno della classifica del festival. Ma c’è di più: il cantante è infatti prontissimo per pubblicare il suo prossimo, a Sanremocon “Vai!” Aveva sognato Sanremo già nel 2023, ma aveva dovuto abbandonare l’idea di partecipare a Sanremo Giovani per via di una brutta influenza. Fortunatamente,non si è mai fermato: dopo il successo della sua hit Bellissimissima, brano che ha dato il via a una coltre di successi fatta di due tripli dischi ...