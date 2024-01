Alexandru Ivan ucciso | preso il secondo ricercato | dove si nascondeva

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Iluomoin merito alle indagini per l'omicidio di, il 14ennea Pantano (Roma), è stato catturato dai carabinieri. Si tratta di Dino Petrow, cugino di Corum Petrow già arrestato con l'accusa di concorso in omicidio e di aver organizzato l'incontro...

C’è un fermo di polizia tra i cinque sospettati per la morte di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metro C ... (open.online)

Si è costituito ai carabinieri P.C., il 24enne, originario dell’Est, fermato per l’ Omicidio del 14enne Alexandru Ivan . Si è presentato nella serata ... (ilcorrieredellacitta)

Si chiama Petrov Corum , ha 24 anni e domenica sera si è presentato dai carabinieri a Frascati. Il sinti di origine rumena abita in una villa a ... (open.online)

Per i legali del primo uomo fermato con l'accusa di omicidio in concorso, Corum Petrov, 24 anni , è solo questione di ore: i responsabili ... (ilmessaggero)

C'è un secondo fermato per l' omicidio di Alexandru Ivan , il 14enne ucciso nel parcheggio della metro di Pantano, a ridosso della periferia est di ... (tg24.sky)

