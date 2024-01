Alena Seredova | luna di miele di 48 ore con il marito Alessandro Nasi | la destinazione da sogno dall' altra parte del mondo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)si sono sposati lo scorso giugno 2023 in Sicilia, eppure i due sono riusciti a partire per ladisolo poche ore fa. La coppia ha lasciato a casa...

Eliska Seredova è conosciuta principalmente per essere la sorella minore di Alena Seredova . Entrambe originarie della Repubblica Ceca, per un breve ... (metropolitanmagazine)

Alena Seredova e Alessandro Nasi , marito e moglie in Cambogia Alena Seredova ha scritto: '48 hours of honeymooning'. Ovvero: 48 ore di luna di miele, ... (247.libero)

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati lo scorso giugno 2023 in Sicilia, eppure i due sono riusciti a partire per la luna di miele solo ... (leggo)

e Alessandro Nasi svelano dove sono in luna di miele, finalmente ...... guarda che coccole al parco Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Antonino Spinalbese papà dolcissimo con la figlia Luna Marì Ultimo Aggiornamento Fotogallery -e Alessandro Nasi, ...Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati lo scorso giugno 2023 in Sicilia, eppure i due sono riusciti a partire per la luna di miele solo poche ore fa. La coppia ha lasciato a ...Dopo il matrimonio dello scorso giugno a Noto, in Sicilia, la modella e il marito erano partiti per le Seychelles insieme ai figli, ma questa volta i due si sono concessi una vacanza-lampo di coppia n ...