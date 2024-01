Alena Seredova e Alessandro Nasi | viaggio di nozze lampo | 48 ore in Cambogia

e Alessandro Nasi, marito e moglie in Cambogiaha scritto: '48 hours of honeymooning'. Ovvero: 48 ore di luna di miele, mostrando nelle storie il volo in aereo a fianco ...Tags: Antonella Mosetti antonella mosetti foto antonella mosetti immagini antonella mosetti piedi antonella mosetti video Articolo precedentee il marito Alessandro Nasi in viaggio di ...Per sole 48 ore si godono la complicità e la passione nella terra cambogiana, come rivela la ex di Gigi Buffon nelle sue storie social. Temperature miti, cibo tipico, visita ai templi e ai luoghi ...L’attrice ed ex modella è volata in Asia con il marito Alessandro Nasi. I due si sono sposati a giugno del 2023, la luna di ...