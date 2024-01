Alberto Tarallo | il produttore a processo a Roma per bancarotta fraudolenta della società Ares Film

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è stato rinviato a giudizio per lafraudolente. Un’altra pesante tegola cade dunque sulla testa deltelevisivo che ha realizzato per Mediaset decine di serie di successo, già sottocon l’accusa di falso, in relazione al testamento del suo compagno Teodosio Losito, morto suicida l’8 gennaio del 2019. Ilè stato fissato per il prossimo 2 luglio, davanti ai giudicinona sezione collegiale del tribunale, e lì dovrà spiegare com’è fallita lache ha prodotto titoli sbanca ascolti come Il bello delle donne a L’Onore e il rispetto. Secondo la Guardia di Finanza,e Losito avrebbero “manipolato i ...

Der Fernsehproduzent Alberto Tarallo wurde in Rom wegen des betrügerischen Bankrotts der Firma Ares Film, mit der er viele Fernsehserien produziert hat, vor Gericht gestellt. Der Untersuchungsrichter ...