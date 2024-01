Al via il progetto “Salvamamme valore sport” insieme alle Fiamme Oro Rugby ed alla Polizia di Stato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gennaio 2024 – Locome diritto fondamentale del bambino e spesso inaccessibilefamiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico. Nasce da questa premessa il”, vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina”, promosso da Roma Capitale in collaborazione con ZètemaCultura, realizzatoOrodelladi, partner deldal 2016. L’obiettivo principale delè ...

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Brescia città dantesca? È ovvio che non lo sia: come potrebbe competere con Firenze che ha dato i natali a Dante o con ... (liberoquotidiano)

Can Yaman è sbarcato a Lisbona : prende il via un nuovo ed importante appuntamento benefico. Ecco L’annuncio social dell’attore e modello Can Yaman è ... (361magazine)

È online il sito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Around The World 2023-2025 che ha come obiettivo lo svolgimento del periplo equatoriale a ... (ilgiornaleditalia)

...con 10.340.000 di euro dalla Commissione Europea realizzato da 18 partner di 12 paesi e guidati dall'Università Sapienza di Roma e che prende iloggi con il kick - off meeting. Il, ...... con un continuo aumento delle immigrazionimare, che hanno raggiunto i 60.000 arresti nel 2023. l'UE fornirà 87 milioni di euro e nuove attrezzature all'Egitto per undi gestione della ...E’ l’intento con cui Società Editoriale Il Fatto ha annunciato l’avvio del progetto ‘Community Web 3’. “In linea con quanto previsto nel piano industriale”, si legge in una comunicazione, l’iniziativa ...Dopo decenni di incuria e abbandono iniziati i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’area ex draga sul lungofiume di Pescara ...