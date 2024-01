Aiuti a famiglie e natalità | Ciarambino | Primo passo | ora aspettiamo legge

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) «Apprendo con plauso della decisione della Giunta regionale di approvare unblocco di iniziative a sostegno della famiglia e della, soprattutto dopo l’ok unanime del Consiglio alla mia mozione che chiedeva al governo regionale di intervenire al più presto su un problema che affligge prepotentemente il nostro Paese e la stessa Campania – annuncia Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – La nostra regione presenta una depiù alta della media nazionale, 1000 nuovi nati in meno ogni anno, è dunque più che mai necessario che la Campania si doti in tempi rapidi di strumenti idonei per il contrasto alla dee che si arrivi velocemente all’approvazione di unaper rendere strutturali questi interventi. Ad oggi ...

Il nuovo anno porta con sé diverse novità per le famiglie sia che si tratti di sostegni ai genitori con figli che di aiuti per i nuclei con Isee ... (corriere)

