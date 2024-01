AIA | Trefoloni | «Bastoni-Duda? La spinta andava sanzionata…»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Matteo, responsabile tecnico dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Open Var del contatto traMatteo, responsabile tecnico dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Open Var del contatto train Inter-Verona. Ecco le sue dichiarazioni.– «E’ un contatto cercato e ha il movimento del braccio verso l’avversario: è unachesanzionata con una punizione a favore del Verona. Il passaggio centrale è legato ad una serie di elementi: nella lettura dell’episodio c’è una fase in cui il VAR dice di fischiare, ma l’arbitro in quel momento non sente».

