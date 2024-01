Agrivoltaico | ecco le nuove misure | contributi in conto capitale e tariffa incentivante

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) ll Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato e trasmesso alla Corte dei Conti il nuovo decreto per favorire l’installazione di impianti agrivoltaici avanzati. Il provvedimento, che ha avuto già il ‘via libera’ della Commissione europea, si pone l’obiettivo di installare almeno 1,04 gigawatt di sistemi agrivoltaici innovativi entro il 30 giugno del 2026, attraverso due. Si tratta di un contributo infinanziato attraverso i fondi del PNRR fino ad un massimo del 40% e di unasulla produzione di energia elettrica immessa in rete. Il Decreto ha lo scopo di promuovere soluzioni innovative, prevalentemente a struttura verticale e con moduli ad alta efficienza, in cui possono coesistere più usi del suolo: una produzione di energia, dunque, ...