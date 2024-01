Agenzia della Cooperazione allo Sviluppo | si insedia il nuovo presidente

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Si è ufficialmenteto all’ildirettore Marco Riccardo Rusconi, nominato nelle scorse settimane daldel Consiglio. Nato a Milano nl 1972, Rusconi è entrato entrato in carriera diplomatica nel 1997,; ha assunto vari incarichi prima all’Ambasciata italiana a Madrid e al Cairo, poi come Console Generale a Montreal e Rappresentante permanente presso l’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e come Consigliere diplomatico dei Ministri dell’Ambiente e poiTransizione Energetica. Negli ultimi due anni e mezzo ha diretto l’Ufficio Africa presso la Direzione Generale per la, anche ...

ROMA (ITALPRESS) – “Con l'approvazione in Consiglio dei ministri del testo dello Statuto dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, si conclude oggi una ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Con l'approvazione in Consiglio dei ministri del testo dello Statuto dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, si conclude oggi una ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del testo dello Statuto dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, si conclude oggi ... (ildenaro)

... fornendo anche indicazioni sulle fonti informative utilizzate dall'e sulle modalità con ... per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici e cogliere le evoluzioni......collettivo per un futuro in cui tutti e sei i partner dei Balcani occidentali facciano parte... - Foto:Fotogramma - . sat/red 17 - Gen - 24 10:29 Condividi questo articolo: SponsorInfo condizioni in agenzia.Un esempio428,00 € x 84 mesi senza ... Questa Road Glide vuole mettere al centro delle sue attenzioni i propri viaggiatori, facendo provare emozioni uniche alla guida di ...nella conversazione audiovideo che segue in Agenzia Radicale Video… La logica dei media, dalla televisione al web per finire a quel che resta della carta stampata, ha mutato drasticamente i circuiti ...