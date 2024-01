Addio Roma e subito nuova avventura | due ipotesi per Mourinho

... quel- Parma che verrà sempre ricordato non tanto per il risultato (una vittoria per 2 - 1 all'ultimo minuto con gol di Perotti) quanto per l'struggente di Daniele De Rossi alla. Ma ...Attenzione, Mourinho potrebbe far causa al club. L'esordio in panchina di Daniele De Rossi , ... Scosso da unnon preventivato dopo la (brutta) sconfitta col Milan, il lusitano potrebbe ...quel Roma-Parma che verrà sempre ricordato non tanto per il risultato (una vittoria per 2-1 all’ultimo minuto con gol di Perotti) quanto per l’addio struggente di Daniele De Rossi alla Roma. Ma anche ...ROMA - Sono trascorsi esattamente 1700 giorni da quel 26 maggio 2019, quel Roma-Parma che verrà sempre ricordato non tanto per il risultato (una vittoria per 2-1 all’ultimo minuto con gol di Perotti) ...