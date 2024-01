Addio all’attrice Lynne Marta | la zia Lulu Warnicker di Footloose

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), attrice che inaveva interpretato. A darne notizia l’Hollywood Reporter, il quale ha comunicato che l’attrice è venuta a mancare giovedì, 11 gennaio 2024, nella sua casa di Los Angeles., 78 anni, combatteva da tempo contro il cancro, anche se non è stato reso noto di che tipo. Nata a Somerville, nel New Jersey, nel 1945,è stata una delle attrici più prolifiche della tv americana, essendo apparsa in moltissime serie TV come Starsky & Hutch, Charlie’s Angels, e Vega$. Nel 1972, aveva recitato accanto a Clint Eastwood e Robert Duvall nel celebre western Joe Kidd, nei panni di Elma. Ma era stato il ruolo di, la zia del ...