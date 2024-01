Addio a Dejan Milojevic | storico assistente dei Warriors | NBA sotto shock

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il mondo del basket è in lutto per la scomparsa diallenatore dei Golden State, deceduto a soli 46 anni a seguito di un infarto. La tragica notizia è giunta dopo un malore che l’aveva colpito mentre si trovava a cena a Salt Lake City, dove iavrebbero dovuto affrontare gli Utah Jazz. Il ricovero immediato all’ospedale locale non è stato sufficiente a salvargli la vita. La gravità dell’evento era stata subito evidente, tanto che la NBA ha deciso di posticipare la partita tra Utah Jazz e Golden Statea una data da destinarsi, segno della serietà della situazione.e i: una storia breve ma importante, nel team deglidal ...

... Canada e Cina , però, non ha aiutato l' Italia di Sandro Campagna ad affrontare con il giusto piglio i serbi, nazionale in piena fase di ricostruzione dopo l'del c.t.Savic e di 7 ...Kulusevski si trasferisce definitivamente al Tottenham, in Premier League. Con un post sui canali social, gli Spurs hanno annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante svedese, che ...Lutto nel mondo del basket NBA: è morto a 46 anni Dejan Milojevic, assistente allenatore dei Golden State Warriors. Il vice di Steve Kerr era ...poi riscattato dalla Juventus), Radu Dragusin è ora pronto in questo calciomercato invernale a dire addio al Genoa per volare in Inghilterra, dove ad attenderlo ci saranno altri “italiani” come Dejan ...