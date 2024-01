Adamo Guerra | l’uomo che ha simulato un suicidio per abbandonare la famiglia condannato a 500 euro di multa

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) E il finto suicida patteggiò la pena da 500. Finisce così la vicenda giudiziaria, e probabilmente anche umana e familiare, di, il 55enne di Imola (Bologna) scomparso per parecchi anni senza lasciare traccia e ritrovato recentemente in Grecia.era stato subito accusato di violazione degli obblighi familiari e dopo un rapido processo ha patteggiato 40 giorni di reclusione più 100di, convertendoli in una pena pecuniaria di 500. La denuncia era stata fatta dalla moglie Raffaella che nel 2013, quando i due erano già separati, aveva improvvisamente perso di vista il marito dal domicilio di Lugo nel ravennate e grazie alla madre di lui aveva ritrovato due lettere dovelamentava problemi economici e la volontà ...

Si è chiuso così ieri mattina il procedimento per omesso mantenimento a carico di, il 57enne originario di Lugo (Ravenna) e per qualche tempo residente a Imola (Bologna) che nel 2013 si ...Alla fineha patteggiato 40 giorni di reclusione più 100 euro di multa, convertiti in una pena pecuniaria complessiva di 500 euro. Il 57enne di Imola, scomparso per alcuni anni e poi ritrovato in ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Guerra è stato condannato per violazione degli obblighi familiari e ha patteggiato la pena con la procura di Ravenna: dovrà pagare 500 euro ...