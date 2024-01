Accadde oggi | 17 gennaio | almanacco del giorno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), l'del: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 38 a. C. " Ottaviano sposa Livia Drusilla, tre giorni dopo che Livia ha dato alla luce ...

, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 38 a. C. " Ottaviano sposa Livia Drusilla, tre giorni dopo che Livia ha dato alla luce ... Ottant'anni fa, in un piccolo comune del Lazio, ebbe luogo uno degli scontri più feroci e distruttivi del secolo scorso: stiamo parlando della Battaglia di Montecassino, iniziata il 17 gennaio 1944 e ...