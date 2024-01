Abuso d’ufficio | Nordio | “L’intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione è obsoleto”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Riguardo alla convenzione delle Nazioni Unitela corruzione “il nostro Paese figurava, in una classifica internazionale, tra gli ultimi posti in termini di affidabilità sulla corruzione. Ma la valutazione riguardava un criterio sbagliato. Abbiamo spiegato che i criteri di corruzione percepita non corrispondono affatto a quella reale, l’Italia risalirà nella graduatoria internazionale proprio perché abbiamo detto che i parametri sono sbagliati”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, nelle sue comunicazioni alla Camera”deila“. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, durante le comunicazioni alla Camera ...

Tanto il governo Meloni quanto illustri sindaci vanno ripetendo da tempo che il reato di abuso d’ufficio non funziona e che per questo deve essere ... (lanotiziagiornale)

ROMA - "L'abolizione dell'Secondo noi questo reato è evanescente, migliaia e migliaia di processi con spese enormi, l'unica soluzione è quella di abolirlo, siamo decisi di andare fino in fondo". Lo ha detto il ...E sull'è chiaro: "Non vi è nessun contrasto né con Merida né con l'Europa se noi aboliamo - come aboliamo - l'". È un reato evanescente. Per noi l'unica soluzione era ...