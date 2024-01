A che ora Zeppieri-Norrie | Australian Open 2024 | programma | dove vederlo in tv e streaming

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Domani, giovedì 18 gennaio, Giuliosarà sul campo della 1573 Arena e affronterà il britannico Cameron(testa di serie n.18) per il secondo turno degli. Il giocatore di Latina, per la prima volta nel main draw dello Slam oceanico, ha voglia di dar seguito all’avventura e la sfida contro il tennista del Regno Unito si presenta interessante. LA DIRETTA LIVE DIDALL’1.00 Una sfida tra due giocatori mancini, ma con caratteristiche diverse:più convincente lungo la diagonale di rovescio, mentremigliori lungo quella del dritto. L’allievo di Max Sartori si è guadagnato questa partita, grazie al successo molto convincente contro il serbo Dusan Lajovic. Mettendo in mostra un ...

Non ci sta, Nunzia De Girolamo , e risponde al fuoco. Il tutto dopo la chiusura del suo programma, Avanti Popolo (De Girolamo resterà in onda con ... ()

Il lancio èprevisto alle 23:49 di giovedì 18 gennaio. Il lanciatore Falcon 9, con la navetta ... Dell'equipaggio della missione Ax - 3resterà sulla Iss per 14 giorni fa parte l'italiano Walter ...C'è bisogno di avere spazi negli atenei dove poter permettere ai propri figli di stare qualchequando ce n'è bisogno. Ma soprattutto dobbiamo molto riflettere su un cambiamento culturale...Non fa eccezione il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha da tempo avviato un 'casting' per mettere su delle liste competitive in vista del voto di giugno. Poche le certezze per ora. Una di ...Alle condizioni già critiche per la mancanza di cura e manutenzione si aggiunge la mano dei vandali che, nelle ultime ore, hanno preso di mira diverse piante del bene pubblico che, fino all'estate ...