A 1700 metri con le scarpe sbagliate | salvati due escursionisti | rischiano di pagare l’elicottero

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Attrezzature e calzature adatte per le escursioni, non ci stancheremo mai di raccomandarlo a sufficienza”. Un’escursionista è stata soccorsa a più didi quota perché non era più in grado di camminare a causa delle calzature inadeguate. Per soccorrere lei e il compagno, entrambi del padovano, è dovuto intervenire, che la coppia rischia di dover. È quanto accaduto nella serata di lunedì 15 gennaio sulle montagne del bellunese. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, i due erano partiti dal Passo Tre Croci verso le 14.30 con l’intenzione di salire al rifugio Vandelli. Durante il percorso la 36enne di Albignasego si è dovuta fermare a causa dei piedi ghiacciati. Il compagno, un 27enne di Villafranca Padovana, ha cercato di riscaldarla togliendole gli scarponcini e avvolgendola nel ...